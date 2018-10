Polizei sucht Täter nach tödlichen Schüssen auf junge Frau

Bewaffnete Polizisten stehen am frühen Morgen in der Prinzenallee vor dem Cafe 63.

Berlin. Nach einer tödlichen Schießerei im Zusammenhang mit einem illegalen Pokerturnier fahndet die Berliner Kriminalpolizei nach den Tätern. Neue Erkenntnisse gebe es aber noch nicht, sagte ein Sprecher am Montag. Eine junge Frau war in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Gesundbrunnen im Berliner Norden erschossen worden. Zuvor soll ein Streit zwischen Pokerspielern eskaliert sein. Männer gingen in einer Kneipe und auf der Straße davor mit Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander los. Ein 39-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die Täter flüchteten.

Nach Zeitungsberichten soll die getötete 23-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina stammen. Spekuliert wird, dass ihr Vater versehentlich den tödlichen Schuss abfeuerte. In der Nähe der Kneipe hängen demnach Videokameras an den Hauswänden oder Eingängen, deren Aufzeichnungen Hinweise liefern könnten.

Der Stadtteil Gesundbrunnen, im Bezirk Mitte zwischen Wedding und der früheren Mauer gelegen, gilt als Problemkiez mit hohen Kriminalitätsraten. Vorfälle in der Gegend um die Prinzenallee und die Soldiner Straße beschäftigen die Polizei häufiger. Im Oktober 2017 schoss in der Prinzenallee ein 50-jähriger Mann mehrfach auf einen 30-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Im Juli dieses Jahres feuerten Unbekannte mehrere Schüsse auf ein Lokal ab.

( dpa )