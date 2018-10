80-Jähriger beschädigt vier Fahrzeuge beim Einparken

Wittstock/Dosse. Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat beim Einparken in Wittstock/Dosse gleich vier Autos beschädigt. Wie die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann vorwärts in eine Parklücke. Als er den unzureichenden Platz bemerkte, wollte er am Freitag wieder herausfahren - verwechselte aber den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Er prallte gegen ein parkendes Auto und schob dieses auf ein drittes Fahrzeug. Als er dann eine andere Parklücke ansteuern wollte, prallte er gegen ein vorbeifahrendes, viertes Auto. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

( dpa )