Feuerwehrleute kommen in der Nostitzstraße in Kreuzberg aus dem Männerwohnheim.

Brände Feuer in Männerwohnheim in Kreuzberg: ein Verletzter

Berlin. Bei einem Brand in einem Männerwohnheim in Berlin-Kreuzberg ist ein Bewohner verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am frühen Sonntagmorgen Einrichtungsgegenstände in einem Flur des Gebäudes in der Nostitzstraße in Flammen aufgegangen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 30 Leuten im Einsatz. Nach knapp einer Stunde waren die Flammen gelöscht, hieß es.

