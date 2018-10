11-Jährige Skaterin träumt von Olympia

Berlin. Lilly Stoephasius ist elf Jahre alt und will in zwei Jahren an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Die Berlinerin ist Deutschlands beste Skateboarderin in der Disziplin Park. Mit 13 will das Mädchen in Tokio erstmals olympische Luft schnuppern. Mit einer Medaille rechnet die 11-Jährige aber noch nicht. Seit sie fünf Jahre alt ist, skatet Lilly. Ihr Vater Oliver ist selbst aktiv - seit 1976. So kam das Mädchen auch zum Skateboarden. Am liebsten macht Lilly sogenannte Airs, also Tricks in der Luft. Für sie ist "es einfach das beste Gefühl, was man haben kann".

