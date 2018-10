Klarer Auswärtssieg für Eastside-Tischtennisspielerinnen

Berlin. Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben am Samstagabend ihr zweites Saisonspiel in der Bundesliga beim TV Busenbach mit 6:2 gewonnen. Nach dem 5:5-Heimauftakt gegen Bad Driburg, bei dem das Hauptstadt-Team Mitte September nicht in Bestbesetzung angetreten war, waren auch die Top-Akteure dabei. Erstmals nach der Geburt ihrer Tochter Mia im Juli gehörte auch Shan Xiaona zum Team.

Zum klaren Eastside-Erfolg trug die als Nummer 1 der Mannschaft aufgebotene Nationalspielerin drei wichtige Punkte bei und avancierte zur Matchwinnerin. Für die weiteren Zähler sorgten Matilda Ekholm mit zwei Einzelerfolgen und Krittwika Roy. Bereits am Sonntag (10.30 Uhr) sind die Hauptstädterinnen erneut gefordert und treten beim SV Böblingen an.

( dpa )