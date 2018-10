Fußball Union Berlin hofft auf Sprung in Richtung Tabellenspitze

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will sich mit einem Sieg im prestigeträchtigen Ost-Duell gegen Dynamo Dresden in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga schieben. Die Köpenicker sind vor der Partie heute das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Mit einem Erfolg würde das Team von Trainer Urs Fischer nach Punkten zu Tabellenführer 1. FC Köln aufschließen. Das Stadion An der Alten Försterei ist seit Tagen mit 22 012 Zuschauern ausverkauft. Dynamo steht im Mittelfeld der Tabelle.

( dpa )