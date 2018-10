Ausstellung Unter den Linden: Mehr als 6000 Besucher

Besucher sehen sich im zukünftigen U-Bahnhof "Unter den Linden" im Rahmen der Ausstellung "BAU X Kunst" Kunstwerke an.

Berlin. Mehr als 6000 Menschen haben die Veranstalter bei der Sonderausstellung "BAU X KUNST" im zukünftigen U-Bahnhof Unter den Linden gezählt. Bis zu einer Stunde warteten die Besucher, um die auf der Baustelle ausgestellten Kunstwerke des Künstlers Christopher Lehmpfuhl zu sehen, wie eine Sprecherin am Samstagnachmittag sagte. Auf den großformatigen Bildern dokumentierte Lehmpfuhl den Angaben zufolge die Bauarbeiten am nahegelegenen Schlossplatz. Neben den Bildern des Berliner Künstlers waren demnach auch Fotos vom U-Bahn-Bau zu sehen. Die "Underground-Galerie" ist am Samstag (10.00 bis 20.00 Uhr) und Sonntag (9.00 bis 14.00 Uhr) geöffnet.

( dpa )