Konzert: Black Eyed Peas live in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Max-Schmeling-Halle Black Eyed Peas live in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Es ist ihre erste europaweite Tournee seit 8 Jahren: Die Black Eyed Peas sind zurück und spielen am 16. November ein exklusives Konzert in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Im Gepäck hat die Hip-Hop-Band aus Los Angeles auf ihrer Tour neben ihren größten Hits auch Songs aus ihrem brandaktuellen Album "Masters of the Sun".

Die Black Eyed Peas wurden 2003 mit ihrem dritten Album „Elephunk“ und Hits wie „Shut Up“, „Where Is The Love“ und „Let’s Get It Started“ in Deutschland bekannt. Das letzte Studioalbum „The Beginning“ der sechsmaligen Grammy-Gewinner liegt acht Jahre zurück.

Wo werden die Black Eyed Peas auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert der Black Eyed Peas sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Max-Schmeling-Halle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (16. November) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden die Black Eyed Peas spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten die Black Eyed Peas am 1. November in Manchester:

Back 2 Hiphop Let's Get It Started Imma Be Rock That Body They Don't Want Music / Boom Boom Pow Smells Like Funk Shut Up Pump It Dopeness Ring the Alarm, pt.1, pt.2, pt.3 Constant pt. 1 & 2 Big Love Dum Diddly Rockin to the Beat / Bebot / Love On Top This is Love / #thatPOWER / Scream & Shout Don't Stop the Party The Time (Dirty Bit) Where Is the Love? I Gotta Feeling

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Black Eyed Peas live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag, 16. November 2018; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin