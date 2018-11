"eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour: U2 holen am 13. November ihr ursprünglich für Anfang September geplantes Konzert in Berlin nach

U2 spielen am 13. November das Nachholkonzert für das am 1. September abgebrochene Berliner Konzert. Alle Infos zur Ersatzshow.

Mercedes-Benz Arena U2 Nachholkonzert in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Als Nachholtermin für das am 1. September abgebrochene Berliner Konzert von U2 hat die Band den 13. November 2018 bestätigt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzshow in der Mercedes-Benz Arena. U2 hatte ihren Auftritt am 1. September in Berlin nach wenigen Liedern abgebrochen. Bei Sänger Bono hatte zuvor mehrfach die Stimme ausgesetzt.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg — EFTM : 💻 + 🚘 + 🍷 (@EFTM) September 1, 2018

Das Ersatzkonzert am 13. November findet im Rahmen der aktuellen U2-Europatour "eXPERIENCE + iNNOCENCE" statt. Im Gepäck haben Bono, The Edge, Larry Mullen und Adam Clayton neben ihren legendären Hits auch Songs wie „The Blackout“ oder „You’re The Best Thing About Me“ von ihrem aktuellen Album „Songs of Experience“, das im Dezember 2017 erschien.

Das erwartet die Besucher

Auch dieses Mal bringen U2 ihre 360-Grad-Bühne in die Mercedes-Benz Arena, die mit zusätzlichen Performance-Flächen, modernsten Soundsystemen und einer brandneuen, hochauflösenden LED-Leinwand ausgestattet ist, um das Erlebnis von 2015 noch zu übertreffen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Mit etwas Glück können noch Restbestände für das U2-Konzert am 13. November erworben werden.

Behalten die Tickets für das ursprüngliche Konzert ihre Gültigkeit?

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzshow in der Mercedes-Benz Arena. Sollte das Ticket nicht mehr auffindbar sein, sollte man sich an die Ticketanbieter Ticketmaster oder Eventim wenden. Die Tickets können gegebenfalls an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (13. November) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird U2 in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten U2 am 31. August in Berlin:

The Blackout Lights of Home I Will Follow All Because of You Beautiful Day The Ocean Iris (Hold Me Close) Cedarwood Road Sunday Bloody Sunday Until the End of the World Elevation Vertigo Even Better Than the Real Thing Acrobat You're the Best Thing About Me Summer of Love Pride (In the Name of Love) Get Out of Your Own Way New Year's Day City of Blinding Lights

Zugabe:

One Love Is Bigger Than Anything in Its Way 13 (There Is a Light)

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten seit dem 1. September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie aktuelle Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena und die FAQs zu Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena.

U2 live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 13. November 2018, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn ab 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.