Traum-Comeback für Rangelow: Cottbus schlägt Jena mit 2:1

Cottbus. Der FC Energie Cottbus hat beim Traum-Comeback seines früheren Bundesligastürmers Dimitar Rangelow die Abstiegszone der 3. Fußball-Liga verlassen. Der Bulgare erzielte beim 2:1 (1:0)-Sieg der Lausitzer im Ost-Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena die zwischenzeitliche 2:0-Führung. Der 35 Jahre alte Rangelow hatte zuletzt einen Vertrag bis Ende Juni 2019 unterschrieben und stand erstmals seit mehr als sechs Jahren wieder für Energie auf dem Platz.

Nach zuvor vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligapartien schob sich das Team von Claus-Dieter Wollitz von Platz 19 vorerst auf Rang 14. "Unterm Strich ist der Sieg verdient. Wir wollten schnell nach vorne spielen und haben das eine Zeit lang ordentlich gemacht", sagte der Trainer und lobte Rangelow: "Man hat gesehen, dass er alle seine Routine eingebracht hat, er ist dafür mit dem Kopfballtor belohnt worden."

Rangelow führte sich gleich bestens ein, seinen Schuss aus halblinker Position in der ersten Minute entschärfte noch Gäste-Keeper Jo Coppens. Cottbus dominierte die Partie, ohne jedoch zunächst zu weiteren Chancen zu kommen. Jena konnte sich nach rund 25 Minuten etwas befreien, zeigte sich jedoch anfällig bei Standardsituationen. So erzielte Kapitän Marc Stein nach einem Eckball per Kopf aus sechs Metern die Führung für Energie.

Und auch Rangelow nutzte eine Ecke zu seinem großen Moment: Ebenfalls per Kopf setzte er den Ball an den Innenpfosten. Ungläubig schüttelte der Ex-Stürmer von Borussia Dortmund seinen Kopf und klopfte sich aufs Herz und das Energie-Wappen. Jenas Julian Günther-Schmidt erzielte mit einem feinen Fernschuss aus etwa 18 Minuten noch den Anschlusstreffer (52.). Bei seiner Auswechslung für Streli Mamba nach 62 Minuten erhielt Rangelow eine lange Umarmung von Wollitz - und Cottbus überstand auch die Schlussoffensive der Gäste schadlos. Jena rutschte mit der fünften Auswärtsniederlage in Serie hinter Cottbus.

