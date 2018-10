ALBA-Aufbauspieler Siva fehlt mit Rippenbruch mehrere Wochen

Berlin. Basketball-Bundesligist ALBA Berlin muss mehrere Wochen auf seinen Spielmacher Peyton Siva verzichten. Der 28 Jahre alte Amerikaner zog sich beim 86:80-Sieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Freitagabend einen Rippenbruch und eine leichte Lungenverletzung zu. Das teilte der Hauptstadtclub am Samstag mit. Mit 10,3 Punkten und 7,3 Assists pro Liga-Partie spielt Siva derzeit eine starke Saison, für den Aufbauspieler ist es die dritte Spielzeit bei ALBA. Die Berliner sind in der Bundesliga nach vier Spielen noch ungeschlagen.

( dpa )