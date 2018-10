Demonstration für bienenfreundliche Äcker

Berlin. Anlässlich der europaweiten Aktionstage "Good Food Good Farming" will das Bündnis "Wir haben es satt!" heute in Berlin für eine bienenfreundlichere Landwirtschaft in der EU demonstrieren. Wie die Polizei mitteilte, werden zu der Kundgebung am Brandenburger Tor rund 1000 Teilnehmer erwartet. Bei Facebook hatten am Freitagabend etwa 300 User ihre Teilnahme zugesagt.

In ihrem Aufruf fordern die Organisatoren, dass die rund 60 Milliarden Euro an EU-Agrarsubventionen nur noch an nachhaltig wirtschaftende Landwirte verteilt werden darf. Mit Traktoren, Rauch- und Kochtöpfen wollen die Demonstranten ihrer Forderung an Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) Nachdruck verleihen.

( dpa )