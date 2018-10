Hertha mit Mut zum BVB: Erfolgscode entschlüsseln

Berlin. Hertha BSC will den Erfolgscode des Tabellenführers entschlüsseln. Auch zwölf Pflichtspiele von Borussia Dortmund ohne Niederlage einschließlich der jüngsten 4:0-Gala gegen Atlético Madrid lassen den Berliner Fußball-Bundesligisten nicht vor Angst erstarren. "Wir haben allen Grund, selbstbewusst nach Dortmund zu reisen", sagte Hertha-Manager Michael Preetz vor der Partie heute in Dortmund. Der BVB ist als einziger Erstligaclub in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Hertha rutschte durch die beiden jüngsten Unentschieden gegen Mainz und Freiburg aus der Spitzengruppe auf Platz sechs.

( dpa )