Das sind die Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Neue Geschmackserfahrung bei „Kimchi Princess“ in Kreuzberg

Der Ruf dieses Lokals ist weit über die Berliner Stadtgrenze hinweg bekannt. Schauspieler George Clooney aß dort während seiner Berliner Dreharbeiten zum Film „Monuments Men“, und im Juli erst kam Alt-Kanzler Gerhard Schröder mit seiner südkoreanischen Frau, Soyeon Kim. Bei unserem Besuch waren koreanische Geschäftsleute im Saal, geführt von einer deutschkundigen Landsfrau.

Wir machten es – das stellte sich allerdings erst nach späterer Recherche heraus – den Schröders gleich und wählten Dolsot Bibimbap (12,90 Euro). Dies ist ein traditionelles Gericht, das saftiges Gemüse, ein Reisbett, scharfe Gochujang-Chilipaste und, wenn man es statt mit Rindfleisch vegetarisch wählt, knusprigen Tofu zusammenbringt. An den Tisch kommt es im rustikalen Steintopf, weshalb das Essen da noch weiterbrät.

So heiß ist das schwere Gefäß, dass ein Spiegelei erst kurz vor dem Servieren über dem Ganzen aufgeschlagen wird, um im Topf dann vor den Augen des Gastes fest zu werden. „Jetzt bitte noch umrühren“, erinnerte uns der allzeit aufmerksame, verbindliche Kellner. Geschmacklich war das alles recht neu. Die frischen Gemüse ließen sich klar unterscheiden, abgestimmt mit der in der Tat sehr scharfen Paste. Eine wahre Entdeckung. In gesonderten Schalen gab es die milde Misosuppe, süßlich eingelegte Auberginen, Bambussprossen und den säuerlichen Chinakohl.

Der Begriff „Kimchi“ benennt die Speise ebenso wie die Methode ihrer Herstellung. Abends geht es hier hoch her, schon am späten Nachmittag fanden sich viele junge Gäste ein. Der wohlbedacht arrangierte raue Look des Gastraumes erinnert mit Wellblechwand, großen Schriftzeichen und schlichten Bänken an ein Hafen­restaurant. Vor 17 Uhr isst man vergünstigt.

Kimchi Princess, Skalitzer Str. 36, Kreuzberg, Reservierungen: 0163 4580203, kimchiprincess.com, täglich 12 bis 22.30 Uhr.

Museum Pankow erlaubt nostalgischen Blick in die gute Stube von Fritz Heyn

So wohnte man um 1900: ein Blick in die Museumswohnung.

Foto: Thomas Schubert

Antikes Mobiliar, knarzendes Parkett, bemalte Decken, imposanter Stuck: Die frühere Wohnung des Pankower Fabrikanten Fritz Heyn ist in ihrem Originalzustand erhalten und heute für jedermann begehbar. Die nostalgisch eingerichteten Zimmer im ersten Stock eines Mietshauses sind Teil des Bezirksmuseums Pankow und zeigen Besuchern, wie wohlhabende Berliner zur Gründerzeit lebten.

Ein eigenes Bad mit gefliester Wanne und Toilette künden vom gehobenen Einrichtungsstandard, den sich vor 100 Jahren nur vermögende Familien leisten konnten. Fritz Heyn war als Inhaber einer Stuhlrohrfabrik zu Geld gekommen und engagierte sich zum Wohle der Ärmeren. Museumsbesucher sollten sich ruhig verhalten – aus Rücksicht auf die Nachbarn. Denn alle anderen Räumlichkeiten des Hauses sind bewohnt.

Museum Pankow, Heynstraße 8, Pankow, Di., Do., Sbd. und So., 10 bis 18 Uhr, an Feiertagen geschlossen. Eintritt frei.

Der Tierpark Friedrichsfelde wird zur Gruselroute

Das Schloss Friedrichsfelde im Tierpark verwandelt sich in ein Gruselschloss.

Foto: INGO SCHULz / pa/imageBROKER INGO SCHULZ

Für einen Tag im Jahr verwandelt sich die Parklandschaft rund um das Schloss Friedrichsfelde in einen Gruselwald: Gemeinsam mit dem Berlin Dungeon entführt der Tierpark Berlin am 31. Oktober wieder kleine und große Halloween-Fans in die Welt von Hexen, Gespenstern und Co. Die Familienroute wartet mit noch mehr interaktiven Stationen als in den Vorjahren auf alle kleinen Gruselfans.

Neuer Höhepunkt ist eine Show, bei der Schauspieler die Zuschauer in die dunkle Welt von Grimms Märchen mitnehmen. Der Förderverein „Freunde des Hauptstadtzoos“ präsentiert das liebevoll gestaltete „Gruselschloss“ mit einer Lasershow, am Terrassencafé „Kakadu“ gibt es ein Bühnenprogramm.

Tierpark Friedrichsfelde, Am Tierpark 125. Am 31. Oktober ist ab 12 Uhr geöffnet, Einlassschluss ist 19 Uhr. Der Ticketerwerb im Vorverkauf wird empfohlen. Hunde sind aus Sicherheitsgründen am Veranstaltungstag nicht gestattet. tierpark-berlin.de.

Naturkundemuseum in Mitte zeigt die unschöne Seite des Konsums

Phosphor-Gipsabfälle aus der Düngemittelherstellung in Louisiana, USA.

Foto: J Henry Fair

Klimawandel und Umweltzerstörung sind in aller Munde, aber was haben wir selbst damit zu tun? Eine Menge, zeigt eine neue Sonderausstellung im Museum für Naturkunde. Die Schau mit dem Namen „Artefakte“ führt mit vielen Beispielen vor Augen, wie jeder Einzelne von uns tagtäglich mit seinem Konsumverhalten Spuren auf dem Planeten hinterlässt. Sei es durch Nahrungs-, Energie- oder Wasserverbrauch.

Jede Mahlzeit mit Hamburger und Pommes benötigt demnach 3,56 Quadratmeter Agrarfläche und ist Ursache für 2,48 Kilogramm CO 2 -Ausstoß. Zum Zähneputzen keine Elektro-Zahnbürste benutzen, spart täglich 19 Gramm CO 2 . Neben den Beispielen zeigt die Ausstellung beeindruckende Fotografien von J Henry Fair. Auf den ersten Blick offenbaren die Bilder eine abstrakte Schönheit. Bei genauerem Betrachten wird jedoch die massive Umweltzerstörung deutlich.

Sonderausstellung „Artefakte“ im Naturkundemuseum, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin, Di.–Fr., 9.30–18 Uhr, Sbd.–So., 10–18 Uhr. Eintritt: acht Euro, erm. fünf Euro.

3. North Atlantic Bridge Festival in der Zitadelle Spandau

Im Gotischen Saal findet das 3. North Atlantic Bridge Festival statt.

Foto: Kulturhaus Spandau

Über die „Stepping Stone“-Route gibt es einige Geschichten zu erzählen. Von einem Mönch, der im 6. Jahrhundert von Irland über die schottischen Hebriden, die Färöer Inseln und Island bis nach Nordamerika reiste. Von Wikingern, die in Norwegen starteten, aber dann eine ähnliche Route wählten. Und vom britischen Abenteurer Tim Severin, der die Route 1976 mit einem Lederboot bereiste.

Beim 3. North Atlantic Bridge Festival am 28. Oktober im Gotischen Saal der Zitadelle widmen sich nun die Gruppe „Acoustic Eidolon“ (USA), Irlands Geigerin Máire Breatnach und das färöisch-deutsche Duo „Norðan“ der „Stepping Stone“-Route musikalisch. Dabei werden keltische und nordische Musikstile mit vielen europäischen und amerikanischen Einflüssen gemischt. Mit Lichtbildern wird die Route beim Konzert visualisiert.

Zitadelle Spandau, Gotischer Saal, Am Juliusturm 64, Beginn 17 Uhr, Karten: 18, ermäßigt 15 Euro, Tel: 030/33 34 022.

Ein Abend für Thomas Brasch im Industriesalon Schöneweide

Der Dichter und Dramatiker Thomas Brasch ist vor zehn Jahren verstorben.

Foto: dpa Picture-Alliance / Nestor Ba / dpa/pa/Nestor Ba

Zum zehnten Todestag von Thomas Brasch 2011 erschien ein Schlüsselroman über sein Leben: „Die Kinder der Preußischen Wüste“, geschrieben von seinem Freund und WG-Bewohner Klaus Pohl. Brasch lebt in der Kunstfigur Robert Papst wieder auf, in dessen Entwicklung zum Dichter, Dramatiker und Regisseur. Als Abschluss der 5. Schöneweider Herbstlese stellen am 6. Dezember Marion Brasch, Schwester, Autorin und Moderatorin (radio eins), und der Schauspieler Jan Damitz den „Abend für Thomas Brasch“ vor.

Geladen hat der Industriesalon in Schöneweide. Was trieb ihn so rastlos umher? Wonach hat er sich gesehnt, Fragen, die in der abendlichen Collage gestellt werden. Brasch konnte so gut schreiben, wie er auch leiden konnte. 1976 siedelte er mit seiner damaligen Freundin Katharina Thalbach und deren Tochter Anna Thalbach nach West-Berlin über.

Industriesalon Schöneweide, Reinbeckstr. 9. VVK 8 Euro, AK 10 Euro.

50 Künstler zeigen ihre Werke bei der Langen Nacht der Ateliers in Tegel

50 Künstler gewähren Besuchern einen Einblick in ihre Ateliers.

Foto: Susanne Kollmann

Bilder, Skulpturen, Grafiken oder Fotografien: Bei der Langen Nacht der Ateliers öffnen rund 50 Künstler im Kunstzentrum Tegel-Süd ihre Pforten und gewähren Interessenten einen Blick in ihre Räume. Sie erklären, wie ihre Werke entstehen, einigen wird man auch bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Am Sonnabend, 10. November, startet die zehnte Nacht der Ateliers um 18 Uhr in der Galerie im ersten Obergeschoss in der Neheimer Straße.

Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt wird die Gäste begrüßen. Ein Ende ist gegen 24 Uhr geplant. Am Sonntag sind die Ateliers zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Mit einer Ausstellung der im Haus tätigen Künstler in der hauseigenen Galerie sowie mit Livemusik wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Im vergangenen Jahr waren circa 1300 Besucher im Kunstzentrum.

Kunstzentrum Tegel-Süd, Neheimer Straße 54–60; Sbd., 10. November, 18–24 Uhr; So., 11. November, 11–17 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist an beiden Tagen frei, um Spenden wird gebeten.