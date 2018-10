Tag des Einbruchschutzes: Polizei bietet Beratung an

Berlin. Zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" bietet die Berliner Polizei am Sonntag (12.00 bis 16.00 Uhr) eine große kostenlose Sonderberatung im Polizeipräsidium in Tempelhof an. Firmen und die Beratungsstelle Einbruchschutz der Polizei informieren über Schutzmaßnahmen und moderne Sicherungstechnik an Türen und Fenstern.

In einer Vorführung wird demonstriert, wie stabil Fensterverglasungen sein können. Die Polizei betont: "In der nun beginnenden dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Einbrüche." Die Täter würden gerne im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit zuschlagen.

Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheiterten bereits an einer guten Sicherung der Häuser oder Wohnungen, teilte die Beratungsstelle Polizeiliche Kriminalprävention mit. Empfohlen würden daher stabile mechanische Sicherungen aller Fenster und Türen, also Schlösser, Riegel, abschließbare Griffe und ähnliches, die man nachrüsten kann. Einbrecher haben erfahrungsgemäß wenig Zeit und wollen nicht auffallen. Lassen sich Türen und Fenster nicht schnell aufbrechen, geben Einbrecher schnell auf und versuchen es an einem anderen Ort.

Reisende Banden professioneller Einbrecher aus dem Ausland hatten jahrelang die Zahlen der Einbrüche stark steigen lassen. Seitdem die Polizei aber verstärkt gegen die Kriminellen vorgeht und gleichzeitig zu mehr Vorbeugung aufruft, besserte sich die Lage.

