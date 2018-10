Drogen angeboten und ausgeraubt: 38-jähriger Mann verletzt

Berlin. Ein 38 Jahre alter Mann ist in Berlin-Friedrichshain auf offener Straße ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagmorgen in der Libauer Straße unterwegs, als ihm aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus Drogen angeboten wurden. Der Mann ignorierte die Leute und ging weiter. Da liefen ihm mehrere Personen hinterher und schlugen und traten ihn. Dabei wurde dem 38-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Täter konnten flüchten.

( dpa )