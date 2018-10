Drei Verletzte bei Unfall auf A9

Brück/Niemegk. Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Niemegk und Brück (Landkreis Potsdam-Mittelmark) schwer verletzt worden. Zwei Männer wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall zwischen einem Sportwagen und einem Transporter kam, ist noch unklar. Fest steht nur, dass es bei einem Überholmanöver zu einer seitlichen Berührung kam. Das Auto, der Transporter und ein Anhänger blockierten alle Fahrbahnen in Richtung Berlin, bis diese in der Nacht wieder freigegeben werden konnten. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

( dpa )