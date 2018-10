Brand in Seniorenheim: Sechs Menschen im Krankenhaus

Premnitz. Dutzende Bewohner eines Altersheims in Premnitz (Havelland) sind am Donnerstagabend wegen eines Brandes aus ihren Wohnungen gebracht worden. Sechs Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine 80-Jährige konnte mitsamt ihres Pflegers per Feuerwehrleiter von einem Balkon des fünfgeschossigen Gebäudes gerettet werden. Das Seniorenheim in der Friedrich-Engels-Straße verfügt über 60 Wohneinheiten. An den Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Premnitz und Rathenow beteiligt.

( dpa )