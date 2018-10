Bahn stellt für Region Baustellen und Fahrpläne 2019 vor

Berlin. Die Deutsche Bahn stellt heute in Berlin ihren regionalen Baustellen-Plan für das kommende Jahr vor. Der Berliner Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek will dabei auch erläutern, wie und wo der Zugverkehr davon betroffen ist. In diesem Jahr standen mehrere Großprojekte im Mittelpunkt, etwa am Karower Kreuz und im Berliner Süden. Dort treibt die Bahn den Ausbau der Strecke in Richtung Dresden und zum künftigen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld voran. Von Ende 2025 an sollen auf der neuen 16 Kilometer langen Trasse entlang der S-Bahn Regional- und Fernzüge in Richtung Südosten fahren.

( dpa )