Tödlicher Angriff auf Nebenbuhler? Neuer Prozess

Berlin. Der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann, der den Geliebten seiner Ehefrau umgebracht haben soll, wird ab heute vor dem Landgericht Berlin neu aufgerollt. Der Angeklagte soll das 55-jährige Opfer im Januar 2014 in dessen Wohnung im Stadtteil Wedding in einem Streit umgebracht haben. Der Mann wurde mit drei Schüssen und mehreren Messerstichen getötet. Hintergrund war laut Ermittlungen eine langjährige Beziehung des Getöteten zur Ehefrau des Verdächtigen gewesen. Im ersten Prozess war der 47-Jährige im September 2014 aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Die Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage hatten vor dem Bundesgerichtshof (BGH) Erfolg.

( dpa )