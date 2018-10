Polizisten nehmen mutmaßlichen Cannabis-Dealer fest

Berlin. Polizisten haben in Berlin-Charlottenburg einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer festgenommen. Passanten hätten am Mittwochvormittag eine Streife angesprochen, nachdem sich der 36-Jährige in der Kaiserin-Augusta-Allee auffällig verhalten habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Mann und entdeckten einen Teleskopschlagstock, ein Pfefferspray sowie eine Pfefferspray-Pistole.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler mehrere Cannabispflanzen, eine Feinwaage sowie Bargeld. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Handels mit Cannabis ermittelt. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

( dpa )