Berlin. Polizisten haben in Spandau einen 75-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten Tötung festgenommen. Er habe selbst Donnerstagfrüh gegen 4.00 Uhr die Beamten in ein Einfamilienhaus in die Schäferstraße gerufen, wo er zuvor seine Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben soll, teilte die Polizei mit. Die 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission beim Landeskriminalamt ermittelt derzeit.

( dpa )