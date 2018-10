Berlin. In Berlin-Spandau ist eine 62-Jährige erstochen worden. Am Donnerstagmorgen sei ein zehn Jahre jüngerer Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann und die Frau lebten demnach in einer Wohnung in der Altonaer Straße. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Ein anderer Mitbewohner hatte die Polizei kurz nach 6.00 Uhr alarmiert. Rettungskräfte versuchten, die Schwerverletzte zu reanimieren, die Frau starb aber noch am Tatort.

( dpa )