Brandenburg an der Havel. Eine 40 Jahre alte Frau hat die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist erst in einem Baugerüst zum stehen gekommen. Schmieriges Kopfsteinpflaster hat nach ihren Angaben zu dem Unfall in Brandenburg an der Havel geführt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Gerüst.

( dpa )