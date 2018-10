Leichenwagen de luxe auf Autobahn zerlegt

Berg/Berlin. Auf dem Weg nach Berlin hat ein Fahrer einen zum Leichenwagen umgebauten Luxus-Sportwagen auf der Autobahn 9 in Bayern geschrottet. Der hochmotorisierte, goldglänzende Maserati aus dem italienischen Carrara kam bei Berg in Oberfranken auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 58 Jahre alte Fahrer war nach ersten Ermittlungen am Mittwoch zu schnell unterwegs und blieb unverletzt. Er wollte in die Bundeshauptstadt, um dort einen "standesgemäßen Auftrag" zu übernehmen, wie es weiter hieß. Zwei weitere Autos wurden durch die herumliegenden Trümmerteile beschädigt. Den Wert der Luxuskarosse schätzten die Beamten auf mehr als hunderttausend Euro.

( dpa )