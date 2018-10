Eisbären: Bremerhaven wird "eine gute Herausforderung"

"Wir haben eine gute Herausforderung vor uns", sagte Headcoach Clément Jodoin nach dem Training am Donnerstag.

Berlin. Für die Eisbären Berlin geht es nach einem durchwachsenen ersten Saisonviertel darum, den Anschluss an die Spitzengruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu halten. Am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet den Tabellenneunten nun ein schweres Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven. "Wir haben eine gute Herausforderung vor uns", sagte Headcoach Clément Jodoin nach dem Training am Donnerstag. "Bremerhaven ist ein sehr gutes, offensives Team."

Dass die Pinguins derzeit in der Tabelle einen Rang vor den Berlinern stehen, verdanken sie ihrer Heimstärke: Die letzten fünf Spiele in eigener Halle konnten sie gewinnen, unter anderem schlugen sie Meister München und Tabellenführer Mannheim.

In den vergangenen Tagen hatte Jodoin nicht nur in Gesprächen mit seinen Profis eine erste Zwischenbilanz der Saison gezogen, sondern auch im Training Korrekturen vorgenommen: "Wir haben ein paar kleine Dinge an unserem Forechecking geändert, die uns dabei helfen sollen, etwas aggressiver zu sein", sagte der Trainer. "Es geht generell darum, hungriger auf den Puck zu sein."

Die Personalsituation hat sich bei den Eisbären im Vergleich zur jüngsten Niederlage in Köln etwas entspannt: Nationalspieler Marcel Noebels kehrt gegen Bremerhaven nach auskurierter Erkältung ins Team zurück. Auf die Langzeitverletzten Thomas Oppenheimer, Jonas Müller, Kai Wissmann, Jamie MacQueen, Mark Olver und Marvin Cüpper müssen die Berliner aber noch eine Weile verzichten. Jodoin hofft darauf, dass die ersten von ihnen nach der Deutschland-Cup-Pause der DEL Mitte November wieder einsatzfähig sein werden.

( dpa )