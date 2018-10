Basketball: Alba Berlins Marco Baldi "Müssen uns auf ein paar andere Dinge gefasst machen"

Am Freitag geht es für Alba Berlin gegen Ludwigsburg. Die Berliner erwarten ein physisches Spiel.

Berlin. Nur drei Tage nach dem mühsam erkämpften Heimsieg im Eurocup gegen Gdynia erwartet ALBA Berlin die nächste schwere Aufgabe. Am Freitag (20.30 Uhr) empfangen die Berliner in der Basketball-Bundesliga die MHP Riesen Ludwigsburg. "Wir werden nicht nur spielen können. Wir müssen uns da auch auf ein paar andere Dinge gefasst machen. Dafür müssen wir bereit sein", warnt Manager Marco Baldi. ALBA erwartet eine sehr körperliche Partie.

"Es wird wie immer gegen sie sehr physisch werden und sie werden viel pressen", glaubt Kapitän Niels Giffey. Die Bilanz spricht eindeutig für die Berliner: Die jüngsten neun Duelle gingen allesamt an den Hauptstadtclub. Zudem legten die Riesen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen nur mäßigen Ligastart hin. "Sie sind mit etwas Problemen gestartet, haben vielleicht noch nicht ihren Rhythmus gefunden", vermutet Giffey.

Die spezielle Rivalität zwischen beiden Teams erreichte in der Vorsaison in den Playoffs ihren Höhepunkt, als Ludwigsburg-Trainer John Patrick ALBA unterstellt hatte, Schauspielerei extra zu trainieren. Weitere verbale Scharmützel erwarten die Berliner dieses Mal nicht. "Vielleicht hat er was daraus gelernt", bemerkte Baldi.

Ein emotionales Spiel wird es für Center Johannes Thiemann, der im Sommer aus Ludwigsburg an die Spree wechselte. Der 24-Jährige will sich damit aber nicht zu sehr beschäftigen. "Trotz aller Rivalität, letztendlich ist es auch nur Sport", sagte er.

Wiedersehen mit Ex-Albatros

Auf der anderen Seite gibt es ein Wiedersehen mit Bogdan Radosavljevic, der nach zwei Jahren bei ALBA den umgekehrten Weg ging. Der Kontakt zu den Ex-Kollegen ist weiterhin da. Und auch wenn sich Radosavljevic bisher im neuen Team noch nicht durchsetzen konnte, sagte Giffey: "Ich hoffe für ihn, dass er dort seine Rolle noch findet."

