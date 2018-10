Karstadt eröffnet neues Warenhaus in den Gropius-Passagen

Karstadt eröffnet am 25. Oktober sein neues Warenhaus in den Berliner Gropius-Passagen in Berlin-Neukölln.

Berlin. Karstadt eröffnet am 25. Oktober sein neues Warenhaus in den Berliner Gropius-Passagen in Berlin-Neukölln. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Demnach umfasst die neue Filiale rund 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etagen. Für die Fläche soll ein langer Mietvertrag geschlossen worden sein. "Unsere Kunden kommen nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch aus den umliegenden, stark wachsenden Gemeinden", sagte Karstadt-Vorstandsvorsitzender Stephan Fanderl.

Neben der Filiale in den Gropius-Passagen ist bereits ein weiteres Warenhaus geplant. Erst im Juni wurde für das Warenhaus in Tegel der Grundstein gelegt.

( dpa )