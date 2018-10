Berlin. Ein Polizist in Zivil ist in Berlin-Lichtenrade von einem mutmaßlichen Fahrraddieb mit einem Messer attackiert worden. Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Mittwochabend mitteilte. Der mutmaßliche Dieb sei aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht gefasst worden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )