Industrie- und Handelskammern legen Konjunkturumfrage vor

Cottbus. Die drei Industrie- und Handelskammern in Brandenburg legen heute ihre traditionellen Herbst-Konjunkturumfragen vor. Angesichts erster Zeichen einer sich abschwächenden Weltwirtschaft werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Im Frühjahr hatten sich die Unternehmen weiterhin in einem Stimmungshoch befunden, auch wenn der Geschäftsklimaindex bereits im Vergleich zum Jahresanfang leicht gesunken war. Bei der Umfrage dürfte auch der zunehmende Fachkräftemangel in vielen Betrieben eine Rolle spielen. Weltweit stehen die US-Handelspolitik und der Brexit derzeit im Fokus.

( dpa )