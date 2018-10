Berlin. Schwere Kopf- und Armverletzungen hat am Mittwoch ein Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Charlottenburg erlitten. Ein 51 Jahre alter Autofahrer habe den 59-Jährigen an der Lietzenburger Straße erfasst, teilte die Polizei am Abend mit. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann seinen Wagen beschleunigt habe und es kurz darauf zu dem Unfall gekommen sei, hieß es. Der Fußgänger kam ins Krankenhaus.

( dpa )