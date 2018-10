Umfrage: Brandenburger überwiegend zufrieden

Potsdam. Die Brandenburger zeigen sich in einer Umfrage im Auftrag der Landesregierung überwiegend zufrieden. Auf die Frage: "Wenn Sie es einmal alles in allem nehmen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben?" antworteten 15 Prozent mit "sehr zufrieden" und 61 Prozent mit "eher zufrieden", wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. 20 Prozent zeigten sich dagegen weniger zufrieden, vier Prozent sogar gar nicht zufrieden.

Der Politik bescheinigten die Befragte zu 65 Prozent, dass es in die "richtige Richtung" gehe, 35 Prozent sehen eine falsche Richtung. Als wichtigste Probleme wurden besonders oft Migration, Arbeitsmarkt und Soziale Ungerechtigkeit/Armut genannt. Das Vertrauen in die Parteien allgemein ist laut Umfrage gering: 86 Prozent haben weniger großes oder gar kein Vertrauen in Parteien. Selbst in die Partei, der die Befragten ihre Stimme gaben, hatte sie mit rund 52 Prozent überwiegend wenig Vertrauen.

Mit der Arbeit der Landesregierung zeigten sich 54 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden, 46 Prozent sehr oder eher zufrieden. Der Umfrage zufolge ist die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit dabei im Speckgürtel etwas höher als an der Peripherie.

( dpa )