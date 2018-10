Bauhaus in der Kritik: Jubiläumsprogramm vorgestellt

Berlin. Überschattet von der Kritik an der Konzert-Absage in Dessau haben die Bauhaus-Stätten das Programm für das Jubiläumsjahr 2019 vorgestellt. "Das Bauhaus ist ein politischer Ort und war ein politischer Ort", unterstrich Annemarie Jaeggi, die Direktorin des Bauhaus-Archivs in Berlin, am Mittwoch. Nach der Vorstellung des Programms zu 100 Jahren Bauhaus ging es um die Entscheidung des Dessauer Bauhauses, ein ZDF-Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abzusagen. Die Stiftungsdirektorin Claudia Perren verteidigte dies erneut, räumte aber Fehler bei der Kommunikation ein: "Das ist wirklich ganz schief gelaufen."

( dpa )