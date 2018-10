Kriminalität Mann an S-Bahnhof Wollankstraße ausgeraubt

Berlin. Ein 54 Jahre alter Mann ist am Berliner S-Bahnhof Wollankstraße ausgeraubt und verletzt worden. "Als ihm sein Pass und etwas Geld aus den Händen fiel, erhielt er von hinten einen heftigen Stoß und stürzte zu Boden", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der unbekannte Täter raffte Geld und Pass zusammen und flüchtete. Der 54-Jährige wurde am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht.

( dpa )