Cro spielt am 10. November ein exklusives Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Max-Schmeling-Halle Cro in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Der Rapper mit der Pandamaske ist zurück: Am 10. November spielt der Musiker für seine Berliner Fans ein exklusives Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Cro, der eigentlich Carlo Waibel heißt, hat 2017 sein drittes Album "tru" veröffentlicht. Der Rapper will es wieder "real": Es ist sein bisher persönlichstes Album. Auch live sollte es wieder da hingehen, wo alles anfing: Zurück in die Clubs.

Konzert: Rapper Cro will wieder "real" sein

Wo wird Cro auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert von Cro sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Max-Schmeling-Halle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (10. November) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.00 Uhr.

Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Welche Songs wird Cro spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Cro im Rahmen seiner "stay tru"-Tour am 5. März in Wien:

fkngrt hi forrest gump my life tru computiful kapitel 1 todas Hi Kids Bad chick Allein Du Kein Benz Baum noch da fake you. Melodie Ein Teil Bye Bye Einmal um die Welt

Zugabe

Meine Gang Tag & Nacht i go mic California ranaissance Easy Traum unendlichkeit

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Cro live in der Max-Schmeling-Halle, Sonnabend, 10. November 2018; Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin