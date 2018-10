Joris spielt am Donnerstag in der Columbiahalle in Berlin

Joris spielt am 1. November ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Columbiahalle Joris live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Selten hat jemand in so rasantem Tempo die Clubs und die Herzen der Fans erobert wie Joris, als er 2015 auf der musikalischen Bildfläche erschien. 300 Konzerte, 3 Echos und 3 Jahre später kündigt er sein neues Album ‚Schrei es raus’ und die gleichnamige Tour an. Jetzt kommt der Bremer Liedermacher für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Wo wird Joris in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Was kann ich von dem Joris-Konzert erwarten?

Die Shows von Joris stehen für ein hohes Maß an Dynamik, Emotion und Spontaneität. Selbst auf hochkarätig besetzten Festivals wie Hurricane, Southside, Highfield oder Open Flair zählten seine Auftritte zu den absoluten Highlights.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Joris sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich aber beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter ab 28 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (1. November) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Joris live in Berlin 2018, Donnerstag, 1. November, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin