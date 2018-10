Philipp Herder startet für Deutschland bei Turn-WM

Philipp Herder turnt am Reck.

Frankfurt. Der Berliner Philipp Herder nimmt die letzte freie Position in der Riege der deutschen Turner bei der WM in Katar ein. Damit ist Nils Dunkel aus Erfurt Reserve-Athlet im Team von Bundestrainer Andreas Hirsch, wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag bekanntgab. Die weiteren deutschen Männer-Starter bei den Weltmeisterschaften vom 25. Oktober bis zum 3. November sind Lukas Dauser (Unterhaching), Marcel Nguyen (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover) und Nick Klessing (Halle).

( dpa )