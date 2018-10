Eine 85-jährige Frau ist in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Berlin. Eine 85-jährige Frau ist in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. "Sie wollte am Montag den Platz der Vereinten Nationen überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sie kam mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht machen.

( dpa )