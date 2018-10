Verfolgungsjagd in Hellersdorf: Festnahme und Drogenfund.

Berlin. Die Polizei hat einen Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd in Berlin-Hellersdorf festgenommen. Der 37-Jährige fiel den Beamten Sonntagnacht bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Landsberger Chaussee Ecke/Zossener Straße auf, wie sie am Montag mitteilten. Nachdem er die Polizei sah, bog der Fahrer spontan ab. Mit Blaulicht und Sirene versuchten die Polizisten, den Mann anzuhalten. Dieser beschleunigte allerdings und fuhr bei Rotliche über eine Ampel.

Im Nauenburger Ring stieg der 37-Jährige aus und flüchtete zu Fuß - wenig später nahm ihn die Polizei fest. Im anschließenden Verhör gab der Mann zu, keinen Führerschein zu besitzen. Die Beamten hatten außerdem den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Als sie den Mann durchsuchten, fanden sie tatsächlich Rauschgift.

( dpa )