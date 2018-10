Heftige Diskussion über Musikfilm mit Berliner Polizei

Berlin. Über ein Musikvideo des Kiezbezogenen Netzwerkaufbaus (KbNa) aus dem Soldiner Kiez in Wedding wird derzeit unter Polizisten eine heftige Debatte geführt. Die Berliner Polizei spielt in dem Film mit dem Titel „Füreinander da“ eine Hauptrolle, auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist darin zu sehen. Das professionelle Video, in dem es um Respekt und Toleranz geht, wurde von Tahsin Özkan produziert. Viele Polizisten stoßen sich jetzt daran, dass Özkan allerdings im Jahr 2016 auch das Video „Charlie Hebdo“ des Rappers SadiQ produzierte, in dem es Textzeilen wie diese gibt: „Verbrenne die Blätter der Charlie Cartoons. Durchlöcher die Bullen am Pariser Turm.“

Das Musikvideo „Füreinander da“ wurde vom Kiezbezogenen Netzwerkaufbau in Auftrag gegeben. Der Verein aus Wedding, den es seit zehn Jahren gibt und der von ehrenamtlicher Arbeit getragen wird, will bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten wie Festen, Theaterspielen und Kochkursen die Menschen in Kontakt bringen. Leiter dieses Projektes ist Yousef Ayoub. Die Polizei unterstützt den Verein.

KBNA Füreinander Da!

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost zeigte sich Initiator Ayoub bestürzt über die aktuellen Diskussionen. „Im Video geht es darum, eine Botschaft gegen Hass zu senden und für ein friedliches Miteinander im Kiez zu werben“, sagte Ayoub. Den Produzenten Tahsin Özkan kenne er schon lange. „Aufgrund seiner Erfahrung als Sozialarbeiter und im Musikbereich haben wir für dieses Video mit ihm zusammengearbeitet“, so Ayoub. Von der Kooperation Özkans mit SadiQ habe man von den Medien erfahren und distanziere sich von deren Inhalt.

Von den Textzeilen rückt der Produzent mittlerweile auch selbst ab: „Ich habe mich vom textlichen Inhalt des Liedes ,Charlie Hebdo‘ stark distanziert und es als einen unglücklichen Fehler meinerseits eingesehen, das Video dazu gedreht zu haben. Von gewaltverherrlichenden, islamistischen Ideen halte ich überhaupt nichts und möchte sie in keiner Weise unterstützen“, sagte Özkan dieser Zeitung. Die Polizei teilte auf Nachfrage mit, dass man auch weiterhin „voll und ganz“ hinter dem Weddinger Projekt stehe.