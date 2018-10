In Luxuslimousine durch Tokio? Ärger für Flughafen-Chef

Berlin. Es ist eine krude Geschichte, die derzeit in der Berliner Flughafengesellschaft (FBB) die Runde macht – und die zeigt, wie groß die Spannungen in der Führungsetage des Unternehmens sind. Die Geschichte spielt im fernen Tokio, erzählt von Luxuslimousinen, einem teurem Hotel und einer Stadtrundfahrt auf Steuerzahlerkosten, kurz, von einer angeblichen Spesen-Affäre. Ob sie wahr ist, lässt sich nur schwer rekonstruieren. Fest steht: Der Protagonist, Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup, hat deswegen gerade viel Ärger.

Rückblick: Es ist der Sommer 2017, genauer gesagt der 12. und 13. Juni, als Lütke Daldrup nach Asien fliegt, um dort bei Airlines in Japan und China um neue Langstreckenverbindungen nach Berlin zu werben. Unter anderem steht ein Besuch bei Hainan Airlines auf dem Programm. Mit dabei sind neben Lütke Daldrup ein weiterer Mitarbeiter der FBB sowie Burkhard Kieker, Chef der Tourismusagentur „Visit Berlin“. So weit, so unkritisch, so sicher die Faktenlage. Danach aber verzweigt sich die Geschichte in zwei Stränge.

Der erste fußt auf einem Bericht der „Bild am Sonntag“ und geht so weiter: Anstelle eines normalen Taxis soll sich Lütke Daldrup bei Ankunft in Tokio in den Wagen eines teuren Limousinen-Shuttleservices gesetzt haben, um damit am Vorabend des 12. Juni die rund 70 Kilometer vom Flughafen Tokio-Narita in die Stadt zurückzulegen, wo er Kieker und seinen Mitarbeiter traf. Im Anschluss soll Lütke Daldrup in einem Hotel abgestiegen sein, dessen Preis deutlich oberhalb der eigentlich zulässigen Reisekostenrichtlinien der FBB gelegen haben soll – während sein Mitarbeiter in einem billigeren Hotel geschlafen haben soll.

Tags drauf, so erzählen es Insider der Morgenpost, soll Lütke Daldrup dann erneut einen Limousinen-Service in Anspruch genommen haben – aber nicht nur, um zu den beiden Terminen bei Fluggesellschaften zu gelangen, sondern um vor der Rückfahrt zum Flughafen eine Stadtrundfahrt zu machen. Auch diese Rechnung soll Lütke Daldrup in der Finanzabteilung der FBB als Spesen eingereicht haben, entsprechende Belege existierten, heißt es. Wenngleich sie niemand vorlegt.

So weit die erste Erzählung. Die zweite klingt etwas anders: Ja, Lütke Daldrup habe tatsächlich einen Limo-Service gebucht, allerdings nur für die Fahrt vom Flughafen zum Hotel, wie FBB-Sprecher Hannes Hönemann auf Anfrage sagt. „Für die Fahrten danach aber haben Herr Lütke Daldrup, sein Mitarbeiter und Herr Kieker ein Taxi genommen.“ Das Hotel sei, wie alle in Tokio, nicht günstig gewesen, ob es jedoch das Budget überstieg, vermag er nicht zu sagen. Definitiv nicht stattgefunden habe die Stadtrundfahrt. „Für Sightseeing blieb gar keine Zeit“, sagt Hönemann. Das Programm sei eng getaktet gewesen, schnurstracks sei es vom letzten Termin zurück zum Airport gegangen, wo der Flieger nach Peking wartete. „Die Story von der Stadtrundfahrt ist kompletter Quatsch“, so Hönemann.

Ist sie das? Wer sagt die Wahrheit, wer lügt? Und vor allem, was sind die möglichen Motive, um die eine oder andere Geschichte zu erzählen? Klar ist, Lütke Daldrup hat in der FBB nicht nur Freunde, mit seinem Führungsstil eckt er gerade in der zweiten Führungsebene immer wieder an.

Auch im Abgeordnetenhaus löste er jüngst Diskussionen aus, weil er den BER-Ermittlern einen Besuch am Flughafen-Tegel zunächst verwehrte. Entsprechend scharf fällt auch jetzt die Kritik von FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja aus. Es könne nicht sein, dass Lütke Daldrup in Luxusautos durch Tokio fahre, während beim BER auch nur kleinste Kosten auf den Prüfstand gestellt werden. „Die interne Revision muss sich auf jeden Fall Belege und Verhältnismäßigkeit für diesen Fahrservice einmal genau anschauen“, so Czaja. Ob das geschieht, ist aber ungewiss. Geplant sei es laut FBB derzeit nicht.