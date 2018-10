Handgreiflicher Streit zwischen zwei Autofahrerinnen

Berlin. Ein Streit zwischen zwei Autofahrerinnen hat in Berlin-Friedrichshain zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Eine 25-Jährige erlitt dabei leichte Kopf- und Beinverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine zwei Jahre ältere Frau hatte sich am Sonntag von der jüngeren geschnitten gefühlt. An einer roten Ampel in der Landsberger Allee stieg sie aus und machte ihrem Ärger so lautstark Luft, dass beide Frauen eine Rangelei begannen. Der Beifahrer der Älteren soll schließlich die Jüngere zu Boden geschlagen und gemeinsam mit seiner Begleiterin getreten haben. Ein Zeuge griff schlichtend ein, bis die Polizei kam. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

( dpa )