Berlins neue Doppeldeckerbusse kommen aus Schottland

Berlin. Die neuen Doppeldeckerbusse werden 13,8 Meter lang sein, verfügen über drei Türen, zwei Aufstiegstreppen ins Oberdeck sowie 80 Sitzplätze. Die Anahl der Plätze entspricht damit etwa den aktuellen BVG-Doppeldeckern.

Ab Mitte 2020 sollen die ersten beiden Vorserienfahrzeuge in Berlin unterwegs sein. Sollten sich diese bewähren, würden 70 weitere folgen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe am Montag mit.

Die Doppeldeckerbusse haben Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 6. Diese Norm ist zunächst nicht von den Fahrverboten auf einigen Straßenabschnitten der Hauptstadt betroffen.

In Zukunft will das Unternehmen allerdings auf E-Busse umsteigen. Daher will die BVG nicht alle geplanten 200 Fahrzeuge abrufen, falls vorher die umweltfreundlichere Alternative serienreif wird.

( dpa )