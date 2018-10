Energy-Drinks gestohlen: Prozess gegen 29-Jährigen

Berlin. Ein 29-Jähriger, der in Supermärkten massenhaft Energy-Drinks gestohlen und Mitarbeiter mit Einwegspritzen bedroht haben soll, kommt ab heute vor das Berliner Landgericht. Dem Angeklagten werden zwei Taten im Januar 2018 zur Last gelegt. In einem Supermarkt im Stadtteil Friedrichshain soll er 58 Getränkedosen entwendet haben. Als ihn zwei Angestellte ansprachen, habe er sie mit einer gebrauchten Einwegspritze bedroht. Sechs Tage später soll er in einem Markt in Berlin-Wedding mehrere Paletten des Drinks entwendet und mit einer augenscheinlich blutigen Spritze gedroht haben. Die Anklage lautet auf schweren räuberischen Diebstahl.

( dpa )