SPD-Finanzpaket: Grüne und Linke zurückhaltend

Berlin. Das vom SPD-Vorstand beschlossene Finanzpaket in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verbesserung der Situation für untere und mittlere Einkommen stößt bei den Koalitionspartnern auf Zurückhaltung. „Es ist mit Sicherheit gut, dass die SPD sich mit Zukunftsfragen beschäftigt“, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Antje Kapek, am Sonntag. „Aber ein Vorstandsbeschluss ist noch kein Koalitionsbeschluss.“ Die bestehenden Probleme mit immer mehr Geld lösen zu wollen, sei allerdings nicht zielführend. Umsetzungsprobleme in der Verwaltung seien nicht mit mehr Geld zu lösen, sondern indem man das System verbessere, so die Fraktionschefin weiter.

Der SPD-Vorstand hatte am Vortag ein Zehn-Punkte-Programm beschlossen, das unter anderem vorsieht, allen 110.000 Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes eine monatliche Zulage in Höhe von 150 Euro zu zahlen, den Mindestlohn zunächst auf elf Euro, danach schrittweise auf 12,63 Euro anzuheben, die ersten beiden Hortjahre für Grundschüler kostenfrei anzubieten und auch die Elternbeiträge zum Schulessen abzuschaffen.

Diese Forderung stößt bei der Linken auf Verwunderung. „Mit diesen Forderungen konnten wir uns in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen“, sagte Fraktionschefin Carola Bluhm. Die Stadt habe einen doppelten Nutzen davon, den Hort und das Schulessen kostenfrei anzubieten. Familien würden weniger finanziell belastet und der bürokratische Aufwand in der Verwaltung würde sinken.

Stirnrunzeln bei den Linken

Insgesamt riefen die Vorschläge des SPD-Vorstandes bei den Linken „kein Stirnrunzeln“ hervor, so die Fraktionschefin. „Die Frage ist, ob es finanzierbar ist, wie es finanzierbar ist und in welchem Zeitraum das umgesetzt werden soll“, sagte Bluhm. Auch die Linke begrüßt das Ansinnen, vor allem untere und mittlere Einkommensgruppen zu unterstützen und zu entlasten, damit sie trotz steigender Lebenshaltungskosten weiter in der Stadt wohnen können.

Jenseits des aktuell vorgestellten 500-Millionen-Programms setzen Grüne und Linke darauf, die bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, das Zusammenleben in der Stadt zu erleichtern. „Wir müssen aufpassen, nicht mit immer neuen Ideen die Verwaltung zu überfrachten“, sagte Bluhm.

Das sehen die Grünen genauso. „Jenseits der finanziellen Anpassung im öffentlichen Dienst, hat der Finanzsenator immer noch kein Personalentwicklungskonzept vorgelegt“, sagte Kapek. Das Personal an den richtigen Stellen, könnte Entscheidungen beschleunigen. „Mit der Gießkanne Geld zu verteilen, ist nicht der richtige Weg.“

Angesichts weiter schwindender Wählerzustimmung sucht die SPD nach Wegen, den Negativtrend wieder umzukehren. Deshalb will sie sich künftig verstärkt für die Interessen der Wenig- und Normalverdiener kümmern, kündigten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Fraktionschef Raed Saleh (SPD) am Wochenende an.

