Fahrraddiebe verstecken sich im Gebüsch

Berlin. Zwei Diebe sind in Berlin-Plänterwald festgenommen worden, nachdem sie sich erfolglos in einem Gebüsch vor der Polizei versteckt hatten. Die beiden Männer hatten am Sonntagmorgen in der Hans-Thoma-Straße zwei Elektro-Fahrräder gestohlen, wie die Beamten mitteilten. Die alarmierten Sicherheitskräfte entdeckten wenig später das Duo, als es auf den Rädern in einen Hof fuhr. Sie folgten ihnen und durchsuchten das Gelände, zunächst ohne Ergebnis. In einem Gebüsch fanden die Polizisten schließlich die Diebe, die sich dort flach auf dem Boden liegend versteckt hatten. Beide Männer wurden festgenommen.

( dpa )