Müde Füchse verpassen Überraschung bei Rhein-Neckar Löwen

Mannheim. Trotz einer couragierten Leistung haben die von akuten Personalproblemen geplagten Füchse Berlin beim DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen ihre dritte Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga kassiert. Der EHF-Cup-Gewinner, der momentan neun Verletzte zu beklagen hat, verlor am Sonntag mit 25:28 (11:15) und musste mit nunmehr 14:6 Punkten den Rivalen aus Mannheim (15:3) in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

"Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen, wenn man bedenkt, dass größtenteils Jugendspieler auf der Bank saßen", stellte Torwart Malte Semisch im TV-Sender Sky fest. "Wir können daher guten Gewissens nach Hause fahren."

Die ohnehin vom Verletzungspech geplagten Berliner mussten kurzfristig auch noch auf Kevin Struck, Mattias Zachrisson (beide Bänderriss im Sprunggelenk), Christoph Reißky (Außenbandriss) und Nationalspieler Fabian Wiede (Fußverletzung) verzichten. "Es ist eine extrem schwierige Situation für den Club. Ich habe so etwas in den letzten 20 Jahren weder als Trainer noch als Geschäftsführer erlebt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning vor der Partie zu den jüngsten Ausfällen.

Nicht einmal 48 Stunden nach der 24:29-Finalniederlage gegen den FC Barcelona bei der Club-WM in Katar wehrte sich das letzte Aufgebot der Füchse im fünften Pflichtspiel innerhalb von acht Tagen nach Kräften und durfte zehn Minuten vor Schluss beim 21:23 sogar auf eine Überraschung hoffen. "Irgendwann ist der Akku aber leer", sagte Semisch. Beste Füchse-Werfer waren Jacob Holm, Wael Jallouz und Mijajlo Marsenic mit jeweils fünf Toren.

( dpa )