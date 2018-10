Wie man schnell den perfekten Babysitter findet

Philipp scheint ein wenig genervt zu sein. Unruhig schüttelt er den Kopf und schreit. Dabei geht es doch gerade um ihn. Seine Eltern Julia (32) und Sebastian (41) sind gekommen, um für ihren drei Monate alten Sohn Philipp eine Tagesmutter zu finden. Das Kinderbetreuungsportal Yoopies hat an diesem Freitagabend in das Coworking-Space Juggle in Prenzlauer Berg zum Babysitter-Speed-Dating eingeladen. Sechs Tische sind in einem Raum aufgebaut, darauf Sanduhren, die fünf Minuten laufen, davor und dahinter Stühle.

Ein klassisches Setting für Speed-Dating, aber ein ungewöhnliches Thema. Meist geht es beim Speed-Dating um Partner- oder Jobsuche, auch mal um den Austausch mit Politikern oder Netzwerkern, aber Kinder sind in diesem Format eher ungewohnt. „Es ist auch das erste Mal, dass wir das Speed-Dating in Deutschland machen“, sagt die Deutschland-Managerin von Yoopies, Cornelia Aburahma. Aber klar war gleich bei der Planung: Wenn, dann in Berlin, und zwar in Prenzlauer Berg, schließlich ist hier die Kinderdichte besonders hoch, die Zahl der berufstätigen Eltern und somit der Bedarf an Kinderbetreuung auch.

Darum sind an diesem spätsommerlich warmen Freitagabend tatsächlich etwa 30 Eltern gekommen und treffen auf etwa halb so viele Babysitter und Tagesmütter. Nicht immer ist altersmäßig gleich klar, wer hier wer ist, aber die Managerin erklärt bei der Begrüßung gleich: orangefarbene Namensschilder tragen die Kinderbetreuer, türkisfarbene die Eltern.

Die Familie wandert von Tisch zu Tisch

So finden sich die Paare schnell an den Tischen zusammen. Nicht jeder dreht gleich die Sanduhr um, so genau wird auf die Zeit nicht geachtet. Speed ist hier mehr ein Angebot als ein Korsett. „Es geht ja darum, dass man sich kennenlernt“, erklärt Aburahma, dazu brauche es manchmal etwas mehr Zeit. Und in vielen Fällen geht das Gespräch dann auch im Nebenraum am Büfett mit Brötchen, Käse, Oliven, Bier, Wein und Wasser weiter. Wie auf jeder guten Party ergeben sich in der Küche oder eben am Büfett die besten Gespräche.

Die Eltern hier wollen ja herausfinden, ob man miteinander kann. Denn das finden sie nicht im Internet heraus. „Ich will wissen, was das für ein Typ ist, der meine Kinder betreut“, sagt Sandra (32), die mit ihrem Partner Falk (41) und Sohn Karl aus Friedrichshain gekommen ist. Sie ist jetzt wieder in den Job eingestiegen und braucht jemanden für den Nachmittag.

Zu Hause hat sie noch zwei ältere Kinder. „Ich suche jemanden mit klaren Vorstellungen in seinem Leben.“ Einem eher unsicheren Menschen traut sie die Betreuung von drei Kindern nicht zu. Viel Zeit für die Suche nach einem Babysitter hat sie nicht: „Ich kann mich doch nicht mit 50 Leuten treffen!“ Deshalb gefällt ihr das Speed-Dating. Und so wandert die Familie nun von Tisch zu Tisch.

Idee zum neuen Speed-Dating entstand 2012 in Paris

Gerade war sie bei Leon. Der 18-Jährige hat im Sommer Abitur gemacht, will aber erst nächstes Jahr studieren und jetzt ein Jahr Geld verdienen, Erfahrungen sammeln. Leon ist ein Typ nach Sandras Geschmack: offen und aufmerksam, und er hat viel Erfahrung mit Kindern. Auf seinen kleinen Bruder hat er oft aufgepasst und auch auf andere Kinder, „so ab drei aufwärts“, sagt er. Leider fehlt die Erfahrung mit Jüngeren, und Karl ist ja erst 16 Monate alt. Also zum nächsten Tisch.

Seit April bietet Yoopies Vermittlungen zwischen Betreuern und Eltern in Deutschland an, das Unternehmen wurde 2012 in Paris gegründet. Damals wollte sich Gründer Benjamin Suchar nach einem Auslandsaufenthalt am Abend spontan mit seinen drei großen Schwestern treffen. Klappte aber nicht, weil sie für ihre Kinder keine Babysitter fanden. Das muss doch gehen, dachte sich Suchar – und so entstand Yoopies.

Ja, irgendwas muss doch gehen, sagen sich jetzt auch Julia und Sebastian aus Mitte. Beide sind Architekten, arbeiten selbstständig in einem eigenen Büro. Die ersten Wochen nach der Geburt war Julia zu Hause beim Baby, aber jetzt will sie zumindest zeitweilig wieder ins Büro und sucht daher eine Tagesmutter. Kein leichtes Unterfangen. Erst haben sie auf einen Krippenplatz gehofft, aber den gab es nicht. „Wir waren da ganz schön grün hinter den Ohren“, gibt die junge Mutter zu. Dann haben sie es über eine private Agentur versucht, aber wegen der Kosten wieder verworfen. Eine Nachbarin machte sie auf das Speed-Dating aufmerksam. Sie sprechen nun mit Leon und Luna (17), die aber jetzt Abitur macht und nur ab und zu kann.

Und dann sitzen sie Katalin gegenüber. Die Sanduhr ist längst abgelaufen, aber sie sind noch immer im Gespräch. Die 33-jährige Niederländerin ist Erzieherin und hat zehn Jahre in einer Kita in Amsterdam gearbeitet, bevor sie als Nanny nach Berlin kam. „Ich wollte lieber mit weniger Kindern arbeiten“, erklärt sie. Und nun ist sie auf der Suche nach einer Familie. Julia und Sebastian sind angetan. Die Erfahrung gefällt ihnen und auch, dass Katalin nicht erst seit gestern in Berlin ist, „wer ganz neu hier ist, will wahrscheinlich erst mal die Stadt ausprobieren“, sagt Sebastian.

Rund 700 Babysitter bei Yoopies in Berlin angemeldet

Yoopies gibt es inzwischen in mehreren Ländern. In Deutschland sind seit Gründung vor einem halben Jahr schon 4000 bis 5000 Babysitter gemeldet, in Berlin sind es 600 bis 700. Auf die Suche machen sich auf dem Portal deutschlandweit etwa 10.000 Eltern. Die meisten suchen jemanden, der nach Schul- oder Kitaschluss die Kinder betreut, bis die Eltern von der Arbeit kommen. Manches Paar will aber auch endlich mal wieder mehr Zeit für sich haben, auch mal wieder gemeinsam ausgehen. Etwa 50 Suchkriterien stehen den Eltern zur Verfügung unter anderem zeitliche Verfügbarkeit, Umkreis, Erfahrung, Bewertungen.

Doch die Chemie lässt sich eben nicht über eine Checkliste abfragen. Daher hat Yoopies das Speed-Dating in Frankreich längst etabliert und versucht es nun auch in Deutschland. Für Julia und Sebastian könnte es erfolgreich sein. Sie haben sich mit Katalin jetzt noch mal zu einem zweiten Kennenlernen verabredet und Nummern ausgetauscht. Ihr Sohn Philipp lässt das inzwischen alles über sich ergehen. Er liegt an der Schulter des Vaters und ist längst eingeschlafen.

