Union gegen Paderborn: 0:0 reicht nicht für Spitze

Paderborn. Der 1. FC Union Berlin hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga mit dem nächsten Unentschieden verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kam am Sonntag beim heimstarken Aufsteiger SC Paderborn nicht über ein 0:0 hinaus, bleibt aber als einziges Zweitliga-Team nach dem 10. Spieltag ungeschlagen.

Vor 11 336 Zuschauern in der Benteler-Arena lieferten sich beide Teams eine temporeiche Partie, strahlten aber nur wenig Torgefahr aus. Nach dem schon sechsten Remis bleiben die Berliner mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln in Lauerstellung und sind nun Tabellendritter. Für Union war es die fünfte Punkteteilung in den vergangenen sieben Spielen. Die Paderborner vom früheren Union-Profi Steffen Baumgart sind mit 16 Zählern weiterhin gut im Soll.

Union bewies, warum es mit sieben Gegentoren die weiterhin beste Verteidigung der Liga hat. Doch zum wiederholten Male konnte die Offensive den Stoßstürmer Sebastian Andersson lange Zeit nicht entscheidend in Szene setzen. Die beste Möglichkeiten zum Siegtreffer vergab der Schwede nach dem Wechsel. Andersson scheiterte erst am herausstürzenden SC-Keeper Leopold Zingerle (68.). Eine Minute später klatschte sein Kopfball an die Latte.

Fischer hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Heidenheim, als Torhüter Rafal Gikiewicz den späten Ausgleich erzielt hatte, auf zwei Positionen verändert. Ex-Kapitän Felix Kroos und Linksverteidiger Christopher Lenz rückten für Robert Zulj und Ken Reichel in die Startelf.

Die daheim weiter unbesiegten Ostwestfalen waren zunächst das etwas aktivere Team, konnten sich aber wie die Berliner bis zur Pause keine echte Torchance herausarbeiten. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, wo sich beide Mannschaften zweikampfstark präsentierten und neutralisierten.

Auch nach dem Wechsel änderte sich das Bild wenig, weil Paderborn und Union nicht das letzte Risiko wagten. Die Berliner vergaben ihre wenigen Chancen. Auch die späte Einwechslung von Sebastian Polter zehn Minuten vor Schluss sorgte nicht mehr für den entscheidenden Offensivdrang.

( dpa )