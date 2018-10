Berlin. Bei einer Schlägerei in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Autofahrer rief am Sonntagmorgen die Polizei in die Adalbertstraße, wie die Beamten mitteilten. Die Sicherheitskräfte trafen dort auf einen Verletzten, der von einem Mann gestützt wurde. Ein Unbekannter habe ihn zuvor bei einem Streit mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Der genaue Tathergang war zunächst unklar. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

( dpa )